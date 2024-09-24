Глава Салехарда распорядился принять жесткие меры в отношении водителя, который высадил ребенка на кладбище

По факту проведенной проверки администрация Салехарда установила, что водитель автобуса №1 нарушил правила перевозок пассажиров и высадил несовершеннолетнего ребенка на кладбище, решив не ехать до его остановки.
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