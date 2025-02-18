Кулеба призвал Киев помешать мирному плану Трампа

Украинскому руководству следует отложить переговоры и втянуть американского президента Дональда Трампа в «длинную игру», посоветовал экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с BBC News Украина.
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