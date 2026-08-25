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Мировое обозрение

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Марин Ле Пен сохраняет самые высокие шансы стать новым президентом Франции

Марин Ле Пен сохраняет самые высокие шансы стать новым президентом Франции

Марин Ле Пен уверенно идет на первый тур президентских выборов во Франции. Свежий опрос Toluna Harris Interactive (заказчики — M6 и RTL) фиксирует рекордные 38% готовых проголосовать за лидера «Национального объединения».

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