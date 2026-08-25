Марин Ле Пен сохраняет самые высокие шансы стать новым президентом Франции

Марин Ле Пен уверенно идет на первый тур президентских выборов во Франции. Свежий опрос Toluna Harris Interactive (заказчики — M6 и RTL) фиксирует рекордные 38% готовых проголосовать за лидера «Национального объединения».
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