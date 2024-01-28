"Поехали?" Ростовские силовики перешли на режим "усиленного контроля

ГЛАСНОЕ ЧТОБЫ ЭТО НЕ БЫЛО ОЧЕРЕДНОЙ И БЫСТРО СТУХНУВШЕЙ АКЦИЕЙ. А ДЛЯ ЭТОГО ВСЕ КТО ВИДИТ ХОТЬ МАЛЕЙШЕЕ НЕПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МИГРАНТОВ ИЛИ ПОЛИЦИИ НЕМЕДЛЕННО ПИШИТЕ В СК. ТАМ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО ОТСЛЕЖИВАЮТ ТАКИЕ МОМЕНТЫ И ПРОВЕРЯЮТ ИХ ИНОГДА СРАЗУ, ИНОГДА ТИХО ЧТОБЫ НЕ ВСПУГНУТЬ ВРАГОВ. НО РАБОТА ИДЕТ. ПОМОГАЙТЕ ИМ И , ГЛАВНОЕ, СЕБЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРОВОКАТОРОВ И ПРЕДАТЕЛЕЙ. ЭТО НЕ СЕКСОТСТВО, КАК НЕКОТОРЫЕ ПЫТАЮТСЯ НАВЯЗАТЬ ГРАЖДАНАМ. ЭТО - ИНСТИНКТ САМОСОХРАНЕНИЯ ! ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ!!!

Игорь Василевский

Там некоторые вообщез аявляют, что проблема мигрантов надумана и вообще- даешь больше переселенцев!! Станно, правда... Вьехало в страну почти 14 млн, а патентов на работу выдано около 1 млн. И где остальные ошиваются? По дачам лазят да телефоны у пацанят наших отбирают? Что, те, кто ездит на черных машинах с госномерами об этом не знают? У киргизов преступоность после выдворения "особо ценных" повысилась на 40% - для них это шок, а для нас, что, благо?? Или пока гром не грянет, мужик не перекрестится? А в Ростове так и получилось. Почти всювластьза взятки пересадили. А воз, увы, пока и ныне там...