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Украинский F-16 по ошибке сбил свой же истребитель Су-27 в Черкасской области

Украинский F-16 по ошибке сбил свой же истребитель Су-27 в Черкасской области

Ранее в сети были опубликованы кадры падения самолёта.Экипаж F-16 ВСУ сбил свой же истребитель. Об этом сообщает ТГ-канал SHOT.

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