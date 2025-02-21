Две жертвы мошенников потеряли свыше 5 млн рублей в Петербурге

Свыше 5 млн рублей лишились два пенсионера, доверившись телефонным мошенникам в Санкт-Петербурге. Как стало известно «Аргументам недели — Петербург», первый случай произошел с петербуржцем, который пожаловался в полицию на то, что с его счета неизвестный переводит сбережения.