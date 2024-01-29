Путин напомнил Дрозденко о нерешённой проблеме обманутых дольщиков

8.5 миллиардов рублей на эти цели зарезервировали в бюджете этого года. Президент России Владимир Путин на совместной встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко напомнил о существующей в регионе проблеме с обманутыми дольщиками.
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