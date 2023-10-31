Генсек СНГ рассказал о предоставлении Беларуси членства в ШОС

За скорейшее предоставление Беларуси полноправного членства в Шанхайской организации сотрудничества высказались страны этой международной организации, констатировал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, выразив убеждение, что это укрепит организацию.
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