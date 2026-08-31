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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Билли Донован об уходе из «Чикаго»: «Почувствовал, что у нового фронт-офиса должна быть свобода выбора тренера. Думал, что пропущу год, но еще во время плей-офф позвонили из «Сан-Антонио»

Билли Донован покинул пост главного тренера «Чикаго» в апреле. После этого 61-летний специалист присоединился к « Сан-Антонио » в качестве ведущего ассистента в штабе Митча Джонсона.

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