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В чем причины беспрерывных атак по Киеву и Одессе
После приезда главы ЦРУ в Москву российская армия начала буквально ровнять с землей весь военно-промышленный комплекс Украины. Военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов рассказал, связан ли визит Джона Рэтклиффа с непрерывными многодневными ударами по военной инфраструктуре Украины.
Отдельные эксперты, напомним, посчитали начало беспрерывных атак сразу после визита едва ли не ответом на возможные предложения американского визитера. Поскольку, по одной из версий, широко разошедшейся в западных СМИ, Рэтклифф приехал уговаривать Москву пойти на мирное соглашение, пока еще не поздно: якобы положение России ухудшается. И наши удары стали ответной демонстрацией наших возможностей.
Однако Юрий Кнутов считает, что прямой связи между визитом главы ЦРК и началом массированных беспрерывных ударов нет. Это скорее показывает, что визит Рэтклиффа в Кремле просто «приняли к сведению» и продолжили действовать по ранее намеченному плану боевой работы.
— Чтобы работать беспилотниками и ракетами пять суток, надо иметь запасы, а для этого нужно длительное время их накопления и это не одна неделя, — говорит Кнутов. — Для этих ударов мы создавали запасы, планировали, что будем интенсивно бить.
Сейчас на Украине это называют так: «Россия закрыла небо над Киевом». Мы работаем каждый день по одной простой причине: если мы сделаем перерыв, они успеют вывезти оборудование с заводов, которые мы повредили.
Грубо говоря, часть оборудования на военном заводе мы вывели из строя, а часть осталась целой. И как только мы прекращаем наносить удары, оборудование эвакуируют в другое место. А так, сегодня мы развалили один цех, завтра — второй, послезавтра — третий, пока этот завод не сотрём в пыль.
Основной смысл этих ударов — не дать вывезти оборудование, то есть наша цель — вывести из строя полностью все эти предприятия, связанные с производством беспилотников, крылатых ракет.
В своё время Зеленский собрал все это именно в Киеве и рядом со столицей, прикрыв этот район максимальной группировкой ПВО. Своим западным партнерам он сказал, что ему надо защищать киевлян и разместил там мощную систему зенитных комплексов. И таким образом живым щитом — населением Киева — он прикрыл военно-промышленный комплекс Украины. Сейчас зенитные ракеты у ВСУ закончились и ВПК, сконцентрированный в одном месте, оказался голым.