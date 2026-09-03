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27 БПЛА сбиты над Орловской областью за ночь

27 БПЛА сбиты над Орловской областью за ночь

Минувшей ночью на территории региона была пресечена массированная атака с применением БПЛА. Как сообщил губернатор Клычков, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты 27 БПЛА.

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