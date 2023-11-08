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Уроженцы Таджкистана без причины оскорбляли пассажиров маршрутки — история закончилась поучительно для 2 млн таджиков в России

Уроженцы Таджкистана без причины оскорбляли пассажиров маршрутки — история закончилась поучительно для 2 млн таджиков в России

Политика просто с Игорем Таланцевым Третьего дня в маршрутке двое уроженцев Таджикистана 20-25 лет устроили конфликт.

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Комментарии
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С
Станислава
А за что именно вас любить, вы враг народа.
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7 час.
ГМ
Георгий Михалев
Ну пишут же грозит, значит в конце концов пригрозили и отпустили.
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6 час.
Валерий Ребров
А это для чиновников и мигрантов будет конец,побоятся завозить мигрантов при боязни что народ пристрелит
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3 час.

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