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Уже сейчас китайские корабли проходят по Тайваньскому проливу, а американские моряки наблюдают за ними с большого расстояния

Уже сейчас китайские корабли проходят по Тайваньскому проливу, а американские моряки наблюдают за ними с большого расстояния

﻿﻿Не секрет, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе США держат в постоянной боевой готовности как минимум 2 крупные авианосные группы.

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