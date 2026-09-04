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Татар-информ

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«Свияжская уха», «ДәртФест» и «Алтын Дага»: афиша на 5 и 6 сентября

«Свияжская уха», «ДәртФест» и «Алтын Дага»: афиша на 5 и 6 сентября

Первые выходные сентября в Татарстане будут насыщенными: в Свияжске сварят уху, в Билярске пройдут конные соревнования, а в Казанском Кремле – фестивали исламской культуры и традиционного костюма.

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