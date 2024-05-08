Дороги до памятников Великой Отечественной войны отремонтируют в Новосибирске по нацпроекту

В 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в городе Новосибирске пройдет ремонт на таких улицах как Гоголя, Авиастроителей, Урицкого, Дачная, 25 лет Октября, Учительская, Тюленина, Автогенная, Воинская, Героев Революции и Выборная.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии