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Дороги до памятников Великой Отечественной войны отремонтируют в Новосибирске по нацпроекту

Дороги до памятников Великой Отечественной войны отремонтируют в Новосибирске по нацпроекту

В 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в городе Новосибирске пройдет ремонт на таких улицах как Гоголя, Авиастроителей, Урицкого, Дачная, 25 лет Октября, Учительская, Тюленина, Автогенная, Воинская, Героев Революции и Выборная.

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