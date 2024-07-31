Венесуэла разорвала дипотношения с Перу — глава МИД Иван Хиль

Венесуэла приняла решение разорвать дипломатические отношения с Перу после отказа Республики признать результаты президентских выборов в Венесуэле, заявил глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль 31 июля в соцсети X.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии