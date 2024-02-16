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УНИАН: Зеленский прибыл в Берлин для подписания соглашения по безопасности

УНИАН: Зеленский прибыл в Берлин для подписания соглашения по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин, на 16 февраля у главы Украины запланирована встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в рамках которой ожидается подписание договора о гарантиях безопасности для Киева.

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