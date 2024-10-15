Среди россиян вырос интерес к отдыху в бархатный сезон в Азии

Наиболее заметен интерес российских туристов в период бархатного сезона к Азии. Так, в период с сентября по октябрь 2024 года в 2,5 раза выросло количество заказов в Японии (доля направления составила 3,1%).
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