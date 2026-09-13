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Аргументы недели

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Мошенники переключились на нотариальную тематику

Мошенники переключились на нотариальную тематику

Сетевые мошенники всё чаще используют тему нотариальных услуг для обмана граждан. По мнению экспертов, злоумышленников привлекают крупные суммы и ценное имущество, фигурирующие в наследственных делах и сделках с недвижимостью, а также доступность информации из открытых реестров.

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