Мошенники переключились на нотариальную тематику

Сетевые мошенники всё чаще используют тему нотариальных услуг для обмана граждан. По мнению экспертов, злоумышленников привлекают крупные суммы и ценное имущество, фигурирующие в наследственных делах и сделках с недвижимостью, а также доступность информации из открытых реестров.