Мошенники переключились на нотариальную тематику

Сетевые мошенники всё чаще используют тему нотариальных услуг для обмана граждан. По мнению экспертов, злоумышленников привлекают крупные суммы и ценное имущество, фигурирующие в наследственных делах и сделках с недвижимостью, а также доступность информации из открытых реестров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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