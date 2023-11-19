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Яннис Адетокумбо допустил потерю, вернулся в оборону и заблокировал Деррика Джонса

Яннис Адетокумбо допустил потерю, вернулся в оборону и заблокировал Деррика Джонса

Тяжелый форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо стал автором эффектного блок-шота в игре против «Далласа» (132:125).

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