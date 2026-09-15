Низкодозную КТ предложили включить в диспансеризацию курильщиков от 50 лет

В России численность такой группы оценивается примерно в 4,6 млн человек.Включение низкодозной компьютерной томографии (НДКТ) грудной клетки в программу диспансеризации граждан России с повышенным риском развития рака лёгкого может снизить смертность не только от онкологических заболеваний, но и от болезней дыхательной и сердечно-сосудистой систем.