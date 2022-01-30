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Бентанкур близок к трансферу из «Юве» в «Тоттенхэм» за 19+5 млн евро

«Тоттенхэм» близок к подписанию еще одного полузащитника «Ювентуса». Помимо аренды Деяна Кулусевски, лондонский клуб, скорее всего, купит Родриго Бентанкура, на которого также претендует «Астон Вилла».

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