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Патрушев заявил об исчезновении Польши за 2-3 дня в случае войны с Россией

Патрушев заявил об исчезновении Польши за 2-3 дня в случае войны с Россией

Заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о военном превосходстве над Россией вызвали резкую реакцию в Москве.

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