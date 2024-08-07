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Правительство Нигера объявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной

Правительство Нигера объявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной

Правительство Нигера объявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Об этом заявил представитель военного переходного правительства республики Амаду Абдраман в телевизионном обращении, его слова передало РИА «Новости».

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