На острове Юность начали строить сцену в виде палубы корабля

В Иркутске в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» ведется масштабное благоустройство пяти общественных пространств: территории у танка «Иркутский комсомолец», площади Декабристов, парка «Комсомольский», Аллеи «Здоровья» в Ленинском районе и острова Юность, сообщили в мэрии города.