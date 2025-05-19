На острове Юность начали строить сцену в виде палубы корабля

В Иркутске в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» ведется масштабное благоустройство пяти общественных пространств: территории у танка «Иркутский комсомолец», площади Декабристов, парка «Комсомольский», Аллеи «Здоровья» в Ленинском районе и острова Юность, сообщили в мэрии города.
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