Катера ВСУ, направлявшиеся к Крыму, уничтожены в Чёрном море

22 ноября киевский режим пытался атаковать Крым с моря и с воздуха. Утром в среду в Минобороны РФ сообщили, что в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера ВМС Украины.
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