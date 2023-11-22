Катера ВСУ, направлявшиеся к Крыму, уничтожены в Чёрном море

22 ноября киевский режим пытался атаковать Крым с моря и с воздуха. Утром в среду в Минобороны РФ сообщили, что в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера ВМС Украины.