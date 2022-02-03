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Путин указал на «стабилизирующую роль» Москвы и Пекина в «далеко не простой» международной обстановке

Путин указал на «стабилизирующую роль» Москвы и Пекина в «далеко не простой» международной обстановке

Президент РФ Владимир Путин убежден, что Россия и Китай в текущей «далеко не простой» международной обстановке играют «важную стабилизирующую роль».

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