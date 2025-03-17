Обладательница «Золотой пальмовой ветви» Эмили Декенн умерла в возрасте 43 лет

Бельгийская актриса Эмили Декенн, лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Розетта» (Rosetta, 1999) братьев Жана-Пьера и Люка Дарденн, скончалась на 44 году жизни от редкой формы рака .