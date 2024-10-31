Глава Екатеринбурга заявил, что регулярно ездит в общественном транспорте

Заявление стало ответом на совет спикера Совета Федерации проехать на городском автобусе в час пикМэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что и без совета спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко регулярно пользуется общественным транспортом и постоянно ездит в автобусах, троллейбусах и трамваях.