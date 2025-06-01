Расчет боеприпаса «Ланцет» уничтожил украинскую САУ на южнодонецком направлении

Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Восток» уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С3 «Акация» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).
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