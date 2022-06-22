Місто Калінінград, Росія (архівне фото) Калінінградський транзит: факти та вимисли «Литовські політики про загрози Росії залишити за собою право на дії щодо захисту своїх національних інтересів» Наприкінці минулого тижня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс під час ради глав МЗС країн ЄС заявив: «З 17 червня санкційні товари… більше не можна буде перевозити через […] Сообщение Калінінградський транзит: факти та вигадки появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.