Путин: Россия обрела консолидацию в ответ на геополитические вызовы

В ходе пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума, состоявшегося 7 ноября, президент России Владимир Путин отметил, что российский народ осознал попытки геополитических противников подорвать суверенитет страны.
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