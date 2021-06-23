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Кузбассовцам рассказали о развитии Ижморского и Яйского округов

Кузбассовцам рассказали о развитии Ижморского и Яйского округов

Качественная медицинская помощь доступна и на селе. Новое оборудование поступило в районные больницы Ижморского и Яйского округов.

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