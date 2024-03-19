Новая площадка для торжественной регистрации брака появилась в Алтайском крае

В Год семьи жителей региона ждет интересное событие Впервые в истории Алтайского края молодожены смогут торжественно зарегистрировать свой брак за пределами официальных помещений органов ЗАГС, сообщает управление юстиции.
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