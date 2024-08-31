Япония отказалась от идеи выманивать женщин из города с помощью денег

Широко высмеиваемая идея японского правительства склонять женщин Токио к браку с мужчинами из сельской местности, предлагая им денежные выплаты и билеты на поезда на мероприятия по знакомству, была отменена, сообщает 31 августа сайт англоязычной японской газеты The Japan Times.