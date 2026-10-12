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ИА Регнум

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Гринкевич: НАТО разработало «Теорию победы» на случай войны на два фронта

Обновленная стратегия НАТО под названием «Теория победы» включает сценарий, предполагающий ведение военных действий одновременно на два фронта.

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