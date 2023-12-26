РУСАДА выполнило годовой плана по проверке спортсменов на допинг

«Работу РУСАДА в 2023 году считаем успешной, нашей команде удалось достичь всех поставленных целей. Мы благодарны Министерству спорта РФ и Министерству финансов РФ за содействие в получении дополнительного финансирования, за счет чего стало возможным выполнение годового плана по тестированию.