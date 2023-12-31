Тапас на голове Джека Николсона, роллы на скейте и еще 20 примеров странной подачи блюд

Эти люди пришли в ресторан, чтобы насладиться вкусной едой, но вместо этого их ожидало одно большое разочарование… Дело в том, что в попытках удивить посетителей, владельцы этих заведений зашли настолько далеко, что добились в точности противоположного результата.