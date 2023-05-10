Слово и дело

9 398 подписчиков

Украинские туристы оскорбили Бузову и попытались устроить скандал в Цюрихе

Украинские туристы оскорбили Бузову и попытались устроить скандал в Цюрихе

Украинские туристы набросились с оскорбительными выкриками и провокационными вопросами на певицу Ольгу Бузову в швейцарском городе Цюрих.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх