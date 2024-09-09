7 известных актёров, которым не давали ролей из-за их внешности

Для актёров внешность является одним из основных рабочих инструментов. Если можно так выразиться. При этом они могут быть красивыми и не очень, спортивного или плотного телосложения, по большому счёту значение имеет только представление режиссёра о внешних данных будущего героя.
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