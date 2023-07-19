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«Сан-Хосе» заявил, что ни один тренер клубной системы никогда не заставлял Каута драться

Бывший форвард «Шаркс» ранее заявил, что получал такие указания от тренера фарм-клуба: «Перед каждым матчем выбирал мне соперника.

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