Российские военные сорвали ротацию ВСУ на южнодонецком направлении

Силами авиации и артиллерии российской группировки войск "Восток" были разгромлены четыре пункта временной дислокации ВСУ, а также сорваны три попытки украинских военных провести ротацию на южнодонецком направлении.
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