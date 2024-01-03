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Российские военные сорвали ротацию ВСУ на южнодонецком направлении

Силами авиации и артиллерии российской группировки войск "Восток" были разгромлены четыре пункта временной дислокации ВСУ, а также сорваны три попытки украинских военных провести ротацию на южнодонецком направлении.

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