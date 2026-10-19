A British Columbia city council candidate whose humorous campaign signs went viral appears to have won, despite branding himself as unqualified.
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