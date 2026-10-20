Кроме ракетной угрозы, в регионе действуют еще два вида воздушной опасности.Ракетную опасность объявили по всей Орловской области в первые минуты ночи 21 октября.
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