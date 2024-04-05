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Указ Эрдогана о таджиках заставил завидовать русских

Указ Эрдогана о таджиках заставил завидовать русских

Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана. Указ подписал лично Эрдоган.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об отмене безвизового режима для граждан Таджикистана.

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Комментарии
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ВМ
Вася Мишин
Турок он ведь в первую очередь о Турции думает, а наш о том чтобы корпорации побольше заработали.
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7 час.
Виталий Кирпиченко
Что-то бы из двух одно: или мы самые умные, или самые бестолковые?
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5 час.
Лидия Курзаева
Эрдоган испугался что  таджики, которых выгоняют из России, массово побегут в Турцию.
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2 час.

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