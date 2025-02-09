НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Sony PlayStation Network возобновила работу после суточного перерыва Вечером минувшей ...

Sony PlayStation Network возобновила работу после суточного перерыва Вечером минувшей ...

Sony PlayStation Network возобновила работу после суточного перерываВечером минувшей пятницы пользователи платформы Sony PlayStation Network столкнулись с проблемами при попытке запуска игр или скачивания приложений, перебои в работе инфраструктуры продолжались около суток, пока к вечеру субботы японская компания не объявила об устранении технических проблем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх