Sony PlayStation Network возобновила работу после суточного перерыва Вечером минувшей ...

Sony PlayStation Network возобновила работу после суточного перерываВечером минувшей пятницы пользователи платформы Sony PlayStation Network столкнулись с проблемами при попытке запуска игр или скачивания приложений, перебои в работе инфраструктуры продолжались около суток, пока к вечеру субботы японская компания не объявила об устранении технических проблем.