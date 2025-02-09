Sony PlayStation Network возобновила работу после суточного перерыва Вечером минувшей ...

Sony PlayStation Network возобновила работу после суточного перерываВечером минувшей пятницы пользователи платформы Sony PlayStation Network столкнулись с проблемами при попытке запуска игр или скачивания приложений, перебои в работе инфраструктуры продолжались около суток, пока к вечеру субботы японская компания не объявила об устранении технических проблем.
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