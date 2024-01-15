Глава Тайваня: в будущем будем работать с США над решением глобальных вызовов

Тайвань и США в будущем будут сообща работать над решением различных глобальных вызовов. Об этом заявила действующая глава администрации Тайваня Цай Инвэнь на встрече с делегацией американских чиновников, передает РИА Новости.
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