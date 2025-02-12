Петербуржцам в среду обещают небольшой снег

Город окажется во власти оттепели. Оттепель с осадками ждет Северную столицу в среду, 12 февраля. Как сообщает Гидрометцентр России, в Петербурге прогнозируется облачная погода, местами будет идти небольшой снег.
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