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Петербуржцам в среду обещают небольшой снег

Петербуржцам в среду обещают небольшой снег

Город окажется во власти оттепели. Оттепель с осадками ждет Северную столицу в среду, 12 февраля. Как сообщает Гидрометцентр России, в Петербурге прогнозируется облачная погода, местами будет идти небольшой снег.

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