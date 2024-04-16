Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей
    На выход - это слабо. Нужна показательная порка и не одна, чтобы ВСЕ поняли, что шутки закончились. «Или отправишься...
  • Игорь Максаков
    Бесхребетные все господа, друг за друга постоять не можете. Пишите Бастрыкину, он этого следователя сразу на выход по... «Или отправишься...
  • vkasincev Касинцев
    Именно так и есть. Эти бараны получают псевдообразование за деньги везде. Только единицы учатся прилежно и добросовес..."Зачистил кишлак"...

О связи МИ-6 с РДК

О связи МИ-6 с РДК

ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР СВЯЗАННОГО С МИ6 ДИВЕРСИОННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ "РУССКИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ КОРПУС" (РДК)В конце 2021 года, еще до начала российской специальной военной операции, военно-политическое руководство Украины по указанию британской специальной службы Mi6 начало формировать вооруженное формирование под названием «Русский добровольческий корпус» на территории Украины и стран НАТО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх