Бойцы ВС РФ показали, как эвакуируют трофейную технику

Российские военнослужащие показали трофейную технику и как ее эвакуируют для дальнейшего изучения. Подразделения группировки «Восток» продвигаются в сторону Богатыря и Отрадного и штурмуют окраины Котляровки, усиливая натиск на Южно-Донецком направлении.
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